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Aktüel AB, şirketlere devlet yardımına izin veren Geçici Çerçeve'nin süresini uzattı
Aktüel

AB, şirketlere devlet yardımına izin veren Geçici Çerçeve'nin süresini uzattı

AB Komisyonu, şirketlere daha fazla ekonomik destek sağlamaları konusunda üye devletlere esneklik sağlayan Geçici Çerçeve'nin süresini 30 Haziran 2021'e kadar erteledi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:21:47 -
AB, şirketlere devlet yardımına izin veren Geçici Çerçeve'nin süresini uzattı

BERLİN (AA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında üye devletlerin şirketlere daha fazla ekonomik destek sağlayabilmesi için Geçici Çerçeve'nin 6 ay uzatılmasına karar verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını bağlamında şirketlere daha fazla ekonomik destek sağlamaları konusunda, üye devletlerin devlet yardım kuralları altında öngörülen tam esnekliği kullanmalarını sağlayan Geçici Çerçeve'nin süresinin 30 Haziran 2021’e uzatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, şirketler için izin verilen yeniden sermayelendirme destekleri için 30 Eylül 2021'e kadar üç ay daha ek süre tanıyan Komisyon, devletler tarafından kısa vadeli ihracat kredi sigortasının sağlanmasına 30 Haziran 2021’e kadar olanak tanınmasını da karara bağladı.

Komisyon kararıyla, AB üyelerine, ciroda 2019'un aynı dönemine göre en az yüzde 30 düşüş yaşayan şirketlere 3 milyon avroya kadar sabit maliyete katkıda bulunma izni de verildi.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisinin şiddetlendiği 19 Mart’ta, söz konusu etkiyi olabildiğince yönetmek için Geçici Çerçeve'yi kabul etmişti.

Geçici Çerçeve, mevcut devlet yardım kuralları kapsamında üye devletlerin her türlü işletme için yeterli likidite miktarı ile Kovid-19 salgını esnasında ve sonrasında ekonomik aktivitenin devamlılığını korumayı hedefliyor.

Uygulamaya göre, doğrudan verilen hibeler, belirli vergi avantajları ve avans ödemeleri kapsamında, üye devletler bir şirkete acil likidite ihtiyaçlarını karşılamak için 800 bin avroya kadar hibe sağlayabiliyor.

Geçici Çerçeve, hibe ve ödemeler yanında, şirketlerin bankalardan aldığı krediler için devlet garantileri, şirketlere sübvanse edilmiş kamu kredileri sağlanması, devlet yardımını reel ekonomiye kanalize eden bankalar için önlemler ve kısa vadeli ihracat kredisi sigortası olarak beş tür yardım sağlıyor.

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