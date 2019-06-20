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AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

AB, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı

20 Haziran 2019 Perşembe 16:44
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri, Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:44
  1. AB
  2. AB Konseyi
  3. Kırım
  4. Rusya
  5. Sivastopol
  6. yaptırım

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