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Dünya AB oraya verdikleri İHA yapımında kullanılabilecek malzeme satışını yasakladı! Tüm dünyaya ilan etti
Dünya

AB oraya verdikleri İHA yapımında kullanılabilecek malzeme satışını yasakladı! Tüm dünyaya ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-07-20 21:45:00 - 2023-07-20 21:46:38
AB oraya verdikleri İHA yapımında kullanılabilecek malzeme satışını yasakladı! Tüm dünyaya ilan etti

Avrupa Birliği son dakika duyurdu: İHA yapımında kullanılabilecek parçaların İran'a ihracatına yasak getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ukrayna'daki savaşında Rusya'ya desteği kapsamında bu ülkeye yeni "kısıtlayıcı tedbir çerçevesi" oluşturuldu.

Bu kapsamda insansız hava aracı (İHA) yapımında kullanılabilecek her türlü parça ve malzemenin AB ülkelerinden İran'a ihracatı yasaklandı.

İran'ın İHA programını destekleyen veya bu programa müdahil olanlara seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirler getirilmesinin de yolu açıldı.

AB, ayrıca daha önceki yaptırım rejimleri kapsamında 6 İran vatandaşına Rusya ve Suriye'deki yönetimlere askeri destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.
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