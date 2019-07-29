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AB mahkemesinden nükleer santral kararı

Avrupa Adalet Divanı, Belçika'nın nükleer reaktörlerinin faaliyet sürelerini uzatmadan önce çevresel etki çalışması yapması gerektiğine karar verdi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
AB mahkemesinden nükleer santral kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Belçika'daki nükleer reaktörlerin faaliyet süreleri uzatılmadan önce çevresel etki çalışması yapılması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Belçika'daki nükleer santraller hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, Belçika'da Doel 1 ve Doel 2 nükleer reaktörlerinin çalışma ömrünü uzatan yasanın gerekli çevresel değerlendirmeler yapılmadan kabul edildiğine hükmetti.

Belçika'nın nükleer reaktörlere ilişkin çevresel değerlendirmeleri derhal yapması gerektiği belirtilen kararda, elektrik arzında sıkıntı gibi gerçek ve ciddi tehdit belirlenmesi halinde reaktörlerin faaliyetlerini sürdürebileceği kaydedildi.

Kararda, reaktörlerin Hollanda sınırına yakın bir bölgede bulundukları anımsatılarak, çevre değerlendirme sürecine bu ülkenin de dahil edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bu aşamadan sonra Belçika Anayasa Mahkemesi, AB mahkemesinin hukuki görüşünü dikkate alarak nükleer santrallerle ilgili karar verecek.

Belçika Parlamentosu, 2003 yılında nükleer enerji kullanımına son vermeye ve faaliyet sürelerini dolduran reaktörleri devre dışı bırakmaya karar vermişti. Söz konusu Doel 1 ve Doel 2 reaktörleri, 40'ıncı yıllarında kapatılacaktı. Ancak 2015 yılında ülkede elektrik kesintilerini önlemek için söz konusu 2 reaktörün faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması planlandı. Bu doğrultuda reaktörlerin yenilenmesi için 700 milyon avro kaynak aktarıldı. Söz konusu yenileme çalışmalarında yeni bir çevresel etki çalışması gerçekleştirilmedi.

Öte yandan, Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
  1. AB
  2. Belçika
  3. enerji
  4. mahkeme
  5. Nükleer

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