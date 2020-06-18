  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AB mahkemesinden Macaristan kararı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:08:48 -
AB mahkemesinden Macaristan kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın sivil toplum kuruluşlarının finansmanına getirdiği kısıtlamaların Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Macaristan'a karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Macaristan'ın yabancıların sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlamasına getirdiği sınırlamaların Birlik yasalarına uymadığına karar verdi.

Kararda, Macaristan'ın ülke dışından belirli seviyenin üzerinde mali detsek alan sivil toplum kuruluşlarına kayıt, beyan ve ilan yükümlülükleri uygulamasının ayrımcı ve haksız olduğu belirtilerek, söz konusu kısıtlamaların AB temel haklar şartındaki sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili üye ülke yükümlülüklerine aykırı olduğu kaydedildi.


- Süreç hakkında


Macaristan'da faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarının "şeffaflaşmasını" öngören tasarı, 2017'de Ulusal Mecliste kabul edilerek yasalaşmıştı.

Kanuna göre, ülkede faaliyet gösteren ve yurt dışından yıllık 7,2 milyon Macar forintinden (92 bin TL) fazla destek alan vakıf ve dernekler 15 gün içinde mahkemeye başvurup yurt dışından yardım aldıkları yönünde bildirim yapmaları ve yardım aldıklarına ilişkin yazıları kendi internet sayfaları, broşür ve reklam alanlarında açıkça belirtmeleri zorunlu kılınmıştı.

Öte yandan sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı