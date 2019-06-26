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AB mahkemesinden hava kalitesi ölçüm kararı

Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:43
AB mahkemesinden hava kalitesi ölçüm kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının en yüksek emisyon olan bölgelere yerleştirilmesi gerektiğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hava kirliliği ölçüm noktaları hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, şehirlerde hava kalitesi ölçümü için seçilen noktaların en yüksek emisyona sahip bölgeler olması gerektiğine hükmetti.

Söz konusu kirlilik ölçüm noktalarına yerel makamların karar vereceği kaydedilen kararda, seçilen noktalarla ilgili itirazların yerel mahkemelere yapabileceği belirtildi.

Mahkeme, şehirlerde hava kirliliği ölçümünde bölge ortalaması alınamayacağına, bir noktada bile yüksek kirlilik ölçülmesinin AB hava kalite standartlarının aşılması anlamı taşıdığına karar verdi.

Avrupa şehirlerindeki kirlik ölçüm istasyonları kükürt, azot, kurşun ve karbon monoksit gibi maddelerin ölçümünü yapıyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:43
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