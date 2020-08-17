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Dünya

AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' mektubu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığı ele almak için Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:34:00 -
AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' mektubu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerine "Doğu Akdeniz" toplantısı yapılmasını teklif etti.

Michel, Doğu Akdeniz konusunu ele almak için 24-25 Eylül'de toplantı yapmayı önerdi.

Toplantı Eylül ayında

Michel tarafından AB üyesi ülkelerin liderlerine gönderilen mektupta, Doğu Akdeniz'deki durum hakkında eksiksiz bir hazırlık için zaman ayırmayı teklif ederek, 24-25 Eylül 2020'de özel bir Avrupa Konseyi toplantısında bir araya gelinmesini önerdi.

Savaş gemileri çarpıştı

Doğu Akdeniz'de Girit'in doğusunda Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini önlemek isteyen Yunan Fırkateyni ve Türk Fırkateyni TCG Kemal Reis arasında yaşanan gerilimde Yunan fırkateyni hasar almıştı.

Macron gerilimi tırmandırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bölgede gerilimi tırmandıracak bir karar alarak Doğu Akdeniz'de daha fazla asker ve gemi bulunduracağını ilan etmişti.

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