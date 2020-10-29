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Aktüel AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplandı
Aktüel

AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:56:40 -
AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmasının ardından alınan tedbirler ve AB içinde salgınla mücadelede ortak çabaları güçlendirmek amacıyla video konferans yoluyla bir araya geldi.

Brüksel'de iki hafta önce yapılan toplantıda ortak adımları atmak üzere mutabık kalan liderler, salgınla toplu mücadelenin nasıl hızlandırılacağını görüşecek.

Toplantının odak noktasının hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar olması bekleniyor. Liderlerin hızlı test kitlerinin dağıtımı ve kullanımı, AB içindeki seyahatlerde hızlı test sonuçlarının karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaları ve üyeler arası yardımlaşmayı ele alması planlanıyor.

AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması öngörülüyor.

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