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AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi

AB liderleri, yalan haber, yabancı düşmanlığı, göç, iklim değişikliği ve ekonomi gibi konular hakkında kararların bulunduğu sonuç bildirgesini yayımladı

14 Aralık 2018 Cuma 19:25
AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, yalan haber, yabancı düşmanlığı, göç, iklim değişikliği ve ekonomi gibi alanlarda alınan kararlar hakkında sonuç bildirgesi kabul etti.

AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, yalan haber ve yanlış bilgilendirmenin demokratik sistemlere yönelik "akut ve stratejik" bir sorun halini aldığına dikkat çekilerek, bunun hibrit savaşın bir parçası haline dönüştüğü kaydedildi.

Yanlış bilgilendirmeyle kapsayıcı ve koordine bir biçimde mücadele edilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, mayısta yapılacak AP seçimlerinin güvence altına alınması için hızlı ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

- Yabancı düşmanlığına "kınama"

Bildirgede, "AB Konseyi antisemitizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının her türlüsünü kınamaktadır ve hoşgörüsüzlükle mücadelenin öneminin altını çizmektedir." ifadelerine yer verildi.

AB sınırlarından yasa dışı geçişlerin 2015'te yaşanan göçmen krizi öncesindeki seviyeye gerilediğine dikkat çekilen bildirgede, sayılardaki düşüş trendinin devam ettiği belirtildi.

- İklim değişikliği

Polonya'nın Katoviçe kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24.Taraflar Konferansı'ndaki (COP 24) gelişmelerin dikkate alındığına işaret edilen bildirgede, AB'nin 2020 yılına kadar Paris İklim Anlaşması doğrultusunda siyasi önceliklerini ortaya koyan uzun vadeli strateji sunmasına AB Konseyi'nin öncelik vereceği ifade edildi.

- Tek Pazar

Bildirgede, AB ülkeleri içerisinde iş gücünün, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanmasını amaçlayan Tek Pazar'ın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik öncelikler açıklandı.

Tek Pazar'ın, Birliğin, Avrupalılara önemli faydalar sağlayan büyük başarılarından biri olduğu kaydedilen bildirgede, "Tek Pazar, refah, büyüme, istihdam, yatırım ve küresel rekabet gücü için temel itici güç sağlayan ana varlığımız." ifadesi kullanıldı.

Tek Pazar'da daha fazla ilerleme sağlamak için ileriye dönük bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'ne mevcut yasama dönemi içerisinde karara bağlanmamış olan Tek Pazar ile ilgili düzenlemelerde uzlaşması çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, Tek Pazar'ın dijital dönüşüm, yapay zeka, yeşil ekonomi, veri ve hizmet alanlarını kapsayacak biçimde gelişmesi gerektiğinin altı çizildi.

- Reform çalışmaları

AB'nin ekonomik ve parasal birlik alanlarındaki reform çalışmaları hakkında bildirgede, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) rolünü güçlendirilmesinde anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Bildirgede, Avro Grubu'ndan ESM'le ilgili gerekli değişiklikleri haziran ayına kadar yapması talep edilirken, bankacılık ve sermaye piyasaları birliği konularında da çalışmaların hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:25
  1. AB
  2. Avrupa
  3. liderler zirvesi
  4. tek pazar
  5. zirve

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