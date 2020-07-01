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Aktüel

AB Libya Delegasyonu, ülkede petrol üretiminin yeniden başlaması için sarf edilen çabaları destekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-01 05:40:57 -
AB Libya Delegasyonu, ülkede petrol üretiminin yeniden başlaması için sarf edilen çabaları destekliyor

TRABLUS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC), ülkede petrol üretiminin yeniden başlaması için sarf ettiği çabaları desteklediğini belirtti.

Delegasyonun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, petrol sahalarının kapanmasının Libya halkını, en az 6 milyar dolarlık kayba uğrattığı ve alt yapıda önemli zarara yol açtığı kaydedildi.

Libyalı ve bölgesel taraflara söz konusu soruna çözüm bulunması için sarf edilen çabaya ortak olma çağrısı yapılan açıklamada, başta Şerara olmak üzere diğer petrol sahalarında yabancı paralı asker bulunması kınandı.

Paralı askerlerin varlığının bu tesislerin güvenliğini tehlikeye attığı ve Libya'da petrol üretiminde uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine işaret edilen açıklamada, Libya'daki aktörlerin, NOC'un görevini yapmasına olanak tanıması gerektiği vurgulandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), 29 Haziran'da ülkenin tamamında petrol üretim kesintisini sonlandırmak için Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru hükümet ve bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakerelerden "umutlu" olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına gelmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yakın zamanda yapılan açıklamada, ülkede son 157 günde yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu bildirilmişti.


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