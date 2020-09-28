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Aktüel AB, Kuzey Makedonya'nın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor
Aktüel

AB, Kuzey Makedonya'nın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:59:55 -
AB, Kuzey Makedonya'nın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Makedonya'nın yeni hükümetinden AB sürecindeki taahhütleri yerine getirmesini beklediklerini bildirdi.

Borrell, Kuzey Makedonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile Brüksel'de görüştü.

Görüşmeden sonra Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Borrell, AB'nin Kuzey Makedonya'da kurulan yeni hükümetten AB sürecindeki taahhütlerini yerine getirmeye devam etmesini, reformların sürdürülmesi, hızlandırılması ve uygulanmasını beklediğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, reformların özellikle hukukun üstünlüğü, organize suç ve yolsuzlukla mücadele, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi konularını içerdiği belirtildi.

Borrell'in ayrıca Kuzey Makedonya'nın dış politikada AB'ye daha çok yakınlaşmasından memnuniyet duyduğunu ilettiği bildirildi.

AB üyeliğine aday olan Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan seçimlerin ardından Zoran Zaev başbakanlığında kurulan yeni hükümet ağustos sonunda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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