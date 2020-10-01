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Gündem AB Konseyi’nin Türkiye imtihanı bugün başlıyor!
Gündem

AB Konseyi’nin Türkiye imtihanı bugün başlıyor!

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, başta Doğu Akdeniz’deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için Brüksel’de bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:08:00 -
AB Konseyi’nin Türkiye imtihanı bugün başlıyor!

1-2 Ekim’deki toplantıda Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Çin, Belarus ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ile Dağlık Karabağ da AB liderlerinin konuşacağı dosyalar arasında yer alıyor. AB liderlerinin 19 Ağustos’ta video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda Yunanistan ve Rum yönetimi, AB’den dayanışma göstermesini ve Türkiye’ye yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını istedi. Zirve sonunda AB’nin bu iki ülkeyle tam dayanışma içinde olduğu vurgulansa da kısıtlayıcı tedbir kararı çıkmadı.

İbre Türkiye'den yana

İlerleyen süreçte Fransa ve Avusturya’nın da desteğiyle Yunanistan ve Rum kesiminin ısrarına rağmen, başta AB dönem başkanı Almanya olmak üzere İtalya, İspanya, Malta gibi ülkeler daha sağduyulu bir yaklaşım sergileyerek Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile diyalog kurulmasının önemini vurgulayan açıklamalar yaptı. Bir yandan da eylül başında Türkiye ile Yunanistan arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimiyle istenmeyen olayları veya kazaları önlemeyi hedefleyen çatışmayı önleme veya “ayrıştırma usülleri” olarak adlandırılan bir mekanizma kurulması için askeri teknik görüşmeler başladı. Bugün başlayacak ve iki gün sürecek AB Konseyi toplantısından, diğer adıyla AB Liderler Zirvesinden Türkiye’ye yönelik bir tedbir kararı çıkması beklenmiyor. Son dönemde AB içinde, Türkiye’ye yönelik sığ bakış açısına karşı diyaloğu vurgulayan rasyonel bir tutumun öne çıktığı görülüyor.

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