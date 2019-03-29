AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit açıklaması Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz Parlamentosunu Brexit’i bir kez daha reddetmesi üzerine Avrupa Konseyi’ne 10 Nisanda toplanma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz Parlamentosunu Brexit’i bir kez daha reddetmesi üzerine Avrupa Konseyi’ne 10 Nisanda toplanma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk sosyal medya hesabı üzerinden, İngiliz Parlamentosu’nu Brexit’i bir kez daha reddetmesi üzerine Avrupa Konseyi’ne 10 Nisanda toplanma çağrısında bulundu. Tusk, “Çekilme anlaşmasının Avam Kamarası tarafından reddedilmesi çerçevesinde, Avrupa Konseyi’ne 10 Nisan’da toplanma çağrısında bulunma kararı verdim” dedi.

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