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Gündem AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye açıklaması
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AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nisan ayı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinin mümkün olacağını söyeledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 01:33:00 -
AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Michel, yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin gerçekten mümkün olacağını umuyoruz, fakat aynı zamanda, Türkiye'nin olumlu, ılımlı bir tutum sergilemesi bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Michel, ayrıca, 'temkinli' ve 'dikkatli' davrandıklarını da belirterek, önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etme maksadıyla Ankara ile temas içinde olduklarını bildirdi.

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