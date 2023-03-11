AB Komisyonu Başkanı, Biden ile "çok yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından Von der Leyen, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ceketinde Ukrayna bayrağı renklerinde bir kurdele ve ortasında küçük bir Avrupa bayrağı bulunan Von der Leyen, Biden ile "çok yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Von der Leyen, görüşmede, Ukrayna'ya verilen desteği de ele aldıklarını bildirterek, Ukrayna'ya verilen mali desteğin yanı sıra Ukraynalı mültecilerle ilgili meseleleri de masaya yatırdıklarını ifade etti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımları da görüştüklerini söyleyen von der Leyen, yaptırımların aşılmasının engellenmesi konusunda atılacak adımları görüştüklerini söyledi. Von der Leyen, görüşmede, "ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacakları" mesajını verdiklerini aktardı.

Von der Leyen, Enflasyonu Düşürme Yasası, yeşil ekonomiye geçiş gibi konuları da görüştüklerini belirterek, bugün AB'de tedarik edilen veya işlenen kritik ham maddelerle ilgili önemli bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı, Biden ile temiz teknoloji endüstrisine verilen teşviklerle ilgili de bir şeffaflık diyaloğu üzerinde anlaştıklarını söyledi.

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ABD Başkanı Biden ile ekonomik güvenliğin yanı sıra iki tarafın halkaları arasındaki bağları kuvvetlendirmenin önemini de görüştüklerini aktaran Von der Leyen, bu kapsamda akademik burs programlarını ele aldıklarını ifade etti.

Von der Leyen, görüşmede, Sırbistan-Kosova diyaloğunun da gündeme geldiğini, bu konuda çözülmesi gereken hala pek çok sorun olduğunu ancak doğru yönde ilerlendiğini kaydetti. Von der Leyen, bu diyaloğa tam destek verdiklerini vurguladı.

ABD'nin Çin'in Rusya'ya silah verme ihtimaline ilişin uyarılarıyla ilgili bir soruya ise Von der Leyen, "Bunun, ilgili ülkelerin ikili meselesi olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

AB Komisyonu Başkanı, Twitter'dan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımlarda da Biden ile çok verimli bir alışveriş yaptıklarını belirterek, "Transatlantik ortaklığı güçleniyor." ifadesine yer verdi.

ABD ile AB arasındaki ekonomik işbirliklerini artıracaklarını kaydeden Von der Leyen ayrıca, "Ukrayna'yı desteklemeye ve Rusya'nın savaşma kabiliyetini azaltmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.