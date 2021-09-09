“AB ile ticarette rekor kırılacak”

Görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem kapsamında başta Gümrük Birliği’nin güncellenmesi olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin konular ele alındı. Muş, görüşmede, Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasında özel bir ekonomik ve ticari ilişki oluştuğuna işaret ederek, “Türkiye, AB’nin 6’ncı büyük ticaret ortağıdır. Türkiye’nin de en çok ihracat yaptığı ortağı AB’dir. Yıl sonunda 170 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılarak, Türkiye ile AB’nin ikili ticaret tarihinde bir rekor kırılacak” değerlendirmesinde bulundu.

“İkili ticarete yeni engeller getirilmemeli”

İkili ticarette yeni engeller getirilmemesinin önemine de değinen Muş, AB’nin çelik ürünleri ithalatına uygulanan korunma önlemleri kapsamında, Türkiye lehine adımlar atılmasını beklediklerini belirtti. Görüşmede, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi de Türkiye ile AB arasındaki mevcut pozitif gündem kapsamında ekonomi ve ticaretin öncelikli iş birliği alanlarından birini teşkil ettiğini aktardı.