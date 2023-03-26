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Dünya AB ile Almanya sonunda anlaştı! Otomobillerde e-yakıt dönemi başlıyor
Dünya

AB ile Almanya sonunda anlaştı! Otomobillerde e-yakıt dönemi başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-26 08:00:00 -
AB ile Almanya sonunda anlaştı! Otomobillerde e-yakıt dönemi başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ile Almanya arasında anlaşmazlık konusu olan 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimi sonunda çözüldü.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecekte, otomobillerde e-yakıt kullanımı konusunda Almanya ile bir anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Otomobillere yeni karbon standartları getirecek düzenlemenin en kısa sürede kabul edilmesi için çalışacaklarını belirten Timmermans, Komisyonun gerekli yasal süreçleri tamamlayacağını kaydetti.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de Twitter hesabından, "2035'ten sonra içten yanmalı motorlara sahip araçlar yalnızca karbon nötr yakıtlarla doldurulabilmeleri durumunda yeni olarak kaydedilebilecek." paylaşımında bulundu.

AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenlemenin yolunun açık olduğuna işaret eden Wissing, iklim dostu ve uygun fiyatlı ulaşım konusunda önemli seçenekleri muhafaza ettiklerini ifade etti.

AB Dönem Başkanı İsveç ise, anlaşmanın ardından, otomobiller için karbon emisyon standartları düzenlemesinin üye ülke temsilcilerince görüşülmesi için pazartesi gündemine alındığını, mevzuatın salı günü kabul edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenleme, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olmasını gerektiriyordu.

Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel gibi içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacaktı.

Başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke, benzinli ve dizel yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkmıştı.

Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti.

Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler yapılıyordu.

Anlaşmayla Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni araçların satışı konusunda güvence aldı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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