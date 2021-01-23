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Siyaset AB heyetinin ziyaretinin ardından HDP'den Demirtaş için skandal isyan çağrısı!
Siyaset

AB heyetinin ziyaretinin ardından HDP'den Demirtaş için skandal isyan çağrısı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Rusya'da tutuklanan Batı destekli muhalif lider Aleksey Navalnıy yanlısı protestocuları örnek göstererek HDP'li Selahattin Demirtaş için taraftarlarına sokağa çıkma çağrısında bulundu. HDP'li Demirtaş, Kobani ayaklanması çağrısıyla Diyarbakır'daki 56 vatandaşın ölümüne sebep olmuştu. AB heyetinin dün HDP'yi ziyaret etmesinin ardından yapılan bu açıklama akıllarda soru işareti bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:40:00 - 2021-01-23 21:41:27
AB heyetinin ziyaretinin ardından HDP'den Demirtaş için skandal isyan çağrısı!

Batı destek verdiği HDP üzerinden Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçti...

Sezai Temelli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlarının Demirtaş için tepkilerinin yetersiz olduğunu belirterek, "Navalnıy destekçileri -50 dereceye ulaşan soğuklara rağmen sokaklarda. Biz de sosyal medyada..." sözleriyle sokaklara çıkılması gerektiğini söyledi.

Selahattin Demirtaş ne yapmıştı?

En son yapılan sokak çağrısı 6-8 Ekim 2014'te yaşandı. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve HDP Genel Merkezi'nden yapılan "Süresiz direniş" çağrısıyla terör destekçilerini sokağa dökmüştü. Çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi. Demirtaş kaos ortamı oluşturmaya ve bunu ülke geneline yayarak kitlesel katliamların yaşanmasına sebep olmakla suçlanıyor.

7 Ocak'ta Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen saldırılar hakkında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edimişti.

AB heyeti dün HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti

Geçtiğimiz gün Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etmiş, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra AİHM kararları ve Türkiye'deki siyasal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıklamıştı.

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Yorumlar

Fahri25

Geçti o dönem hey yavrum.milletin çocukları daga kendi çocuğu dış ülkere yani ağa babalarınızın yanına özel üniversitelerde okutmaya.once öldürdüğün çocukların hesabını verin.
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deniz

AB HEYETİ GELİYORSA VAR Kİ BİR .....  DERHAL HDP KAPATILSIN İSPANYADA ETA KAPATILDI. İNGİLTERE İRA BİZDE BU ŞARLATAN KAN EMEN VAMPİR SÜRÜSÜ PKK SÖZCÜSÜ BU PARTİ DERHAL KAPATILSIN EYYY KILIÇDAROĞLU ADAMIN ASABINI BOZUYORSUN NASIL İŞ TUTUYORSUN BUNLARLA BİZLER APTALMIYIZ MUHARREM İNCE NERDESİN BİTİR ŞUNUN İŞİNİ KES BUNLARIN SOLUĞUNU BAKIN HDP HEMEN KAPATILMALI SİYASİLERİNİ ATIN İÇERİ KANUN NİZAM VAR YASA ÇIKARTIN TERÖRLE BAGLANTILI OLAN İÇERİ YALLAH BAHÇELİYİ DİNLEYİN DERHAL KAPATIN AB HAÇLI BİRLİĞİ HALE GİRECEĞİNİZE Mİ İNANIYORSUNUZ ONLAR HAÇLI BİZ TÜRK VE MÜSLÜMAN ONLAR BENİM BAŞ DÜŞMANIM ONLARI BOYUNDURUĞUM ALTINA ALMAK BİZE FARZ 1683 ÜN İNTİKAMII ALACAĞIZ AVRUPADA TÜRK RÜZGARI ESTİRECEĞİZ DÜNYA BİZİM BİZ BÜYÜK İŞLERİN DEVLETİYİZ ÇAPULCU PKK YI DA EZER GEEÇERİZ TİMUR GİBİ OLUNNNN ÇILDIRACAM ULUSAL PARTİNİN BAŞINDA KILIÇDAROĞLU HDP ÇİZGİZİNDE LANNNNNNNNNN
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