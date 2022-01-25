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Dünya AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell: Unutulan bir savaş var
Dünya

AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell: Unutulan bir savaş var

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Suriye’de unutulan bir savaş var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 07:22:00 -
AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell: Unutulan bir savaş var

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuşma yaptı.
Borrell, toplantının önemli maddeleri arasında Suriye'nin de yer aldığını belirterek, “Çünkü Suriye’de unutulan bir savaş var, Suriye’yle ilgili düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce AB dışişleri bakanları toplantısına Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de katılacağı bildirilmişti.

Suriye’deki çatışmanın askeri ve stratejik anlamda şu anda durgunluk içinde olduğu ifade edilirken yaklaşık 2 yıldır cephelerde değişimin olmadığına dikkat çekilmişti. Pedersen’in, bakanlarla, aşamalı çözüm teklifini değerlendireceği aktarılmıştı.

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