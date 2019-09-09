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AB Delegasyonu "yeni eğitim yılı" mesajını kaldırdı

AB Türkiye Delegasyonu, eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle yayınladığı mesajın Arapçasına da yer vermesine tepki gelmesi üzerine "mesajı yanlış anlaşılmalara neden olduğu için" yayından kaldırdı

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
AB Delegasyonu "yeni eğitim yılı" mesajını kaldırdı

ANKARA (AA) - AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye'de yeni eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Arapça olarak yayınladığı mesajda Arapçanın bulunması nedeniyle gelen tepkiler üzerine mesajı sosyal medya hesabından kaldırdı.

AB Türkiye Delegasyonunun sosyal medyadaki hesabında yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle bir mesaj yer aldı.

"2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz." şeklindeki mesajın İngilizcesi ve Arapçasına da yer verildi.

Sosyal medyada mesajın Arapça olarak da yayınlanmasına gelen tepkiler üzerine Delegasyon'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz. Son üç yıldır Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarımızda, AB Türkiye Delegasyonu olarak, ortaklarımız gibi Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Arapça da kullanmaktayız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, altyapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir." denildi.

Delegasyon'dan kısa süre sonra bir açıklama daha geldi. Açıklamada, "Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Suriyeli öğrencilere yönelik projelerin yanı sıra AB'nin eğitim alanında başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili bakanlıklarla Türk öğrencilere yönelik Jean Monnet Burs Programı, Erasmus+, mesleki eğitimin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme ve okula devam oranlarının artırılması gibi birçok proje yürüttüğü, bu alandaki desteğin sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
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