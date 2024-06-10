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Dünya AB BMGK'nın Gazze kararından memnun!
Dünya

AB BMGK'nın Gazze kararından memnun!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 23:59:00 - 2024-06-11 00:04:38
AB BMGK'nın Gazze kararından memnun!

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinden memnun olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, BMGK'de, Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Bu kararın derhal uygulanması için çağrıda bulunulan açıklamada, Biden'ın planına tam destek verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, AB'nin iki devletli çözüme dayanan kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yönelik siyasi sürecin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmaya ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik eşgüdümlü uluslararası çabayı desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.
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İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Başkan Biden, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti.

Biden, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.

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