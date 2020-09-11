  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor
Aktüel

AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:33:10 -
AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta gözaltına alınan muhalif liderler ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin Belarus'ta hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmesinden müteessir olduğunu bildirdi.

Borrell, muhaliflerin Koordinasyon Konseyi üyelerinin şiddete uğradığını, sürgüne gitmeye mecbur bırakıldığını, 2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Svetlana Aleksiyeviç dışındaki tüm konsey mensuplarının tutuklu ya da sürgünde olduğunu ifade etti.

"AB diplomatları dayanışma göstermek için aralıklı olarak Aleksiyeviç ile kalıyor." bilgisini veren Borrell, şunları kaydetti:

"Koordinasyon Konseyi üyeleri dahil olmak üzere, sivil toplum ve Belarus'un geleceğine yönelik tartışmalara katılan aktörler sindirme, sürgün, keyfi gözaltılar ve şiddetten korunmalıdır. Bu nedenle AB Belarus makamlarına kanunsuz şekilde tutuklanan kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısını yapmaktadır."

Borrell, AB'nin şiddet uygulayan, barışçıl gösterileri bastıran ve seçim sonuçlarını değiştiren kişilere yaptırım uygulamakta kararlı olduğunu belirtti.

Beralus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazandığının açıklanması üzerine "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. AB yönetimi, seçimleri tanımadığını belirterek Belaruslu yetkililere yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı