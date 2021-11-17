AB, Belarus’a karşı ‘hava yolu’ dahil yaptırımları genişletecek

Konuyla ilgili Avrupa’nın Belarus’a tepki gösterme konusunda “hızlı ve birlik içinde” olduğunu savunan von der Leyen, AB’den Belarus’a karşı daha fazla yaptırım geleceğini belirtti. Von der Leyen, “Önümüzdeki günler belirleyici olacak” diyerek, AB’nin mültecilerin ulaşımını yapan hava yolu şirketlerine yaptırım uygulayabileceğini kaydetti. Göçmenlerin geldiği ülkelere yardım etmeye çalıştıklarını anlatan von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko üzerinde etkisi olduğunu ve bunu kullanması gerektiğini belirtti.

Blinken, göçmen krizinden Rusya ve belarus sorumlu

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden Belarus yönetimi ile Moskova’yı sorumlu tuttu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Rau arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken, ABD’nin Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden açık bir şekilde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’yı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

Irak: Belarus-Polonya sınırında 571 Iraklı tespit edildi

Öte yandan; Irak dışişleri bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Belarus ile Polonya sınırında bulunan iki bölgedeki 8 kampta 571 Irak vatandaşının varlığının tespit edildiğini bildirdi. Sahhaf, adı geçen ülkelerin sınır uzunluğunun 680 kilometre olmasından dolayı oradaki Iraklıların tam sayısının bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek, gönüllü geri dönüşü isteyen Iraklılar için 18 Kasım’da bir sefer düzenleneceğini söyledi.