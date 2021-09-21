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Dünya AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil
Dünya

AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil

Avrupa Birliği (AB Komisyonu, sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, son dönemde yeniden tetiklenen “Avrupa ordusu” kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:37:00 -
AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil

Son günlerdeki tartışmalarda Avrupa’nın daha bütünleşik ve daha etkili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının vurgulandığını hatırlatan Massrali, “Bir Avrupa ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalışmalarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artırılmasına yönelik” dedi.

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