AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil
Avrupa Birliği (AB Komisyonu, sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, son dönemde yeniden tetiklenen “Avrupa ordusu” kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı.
Son günlerdeki tartışmalarda Avrupa’nın daha bütünleşik ve daha etkili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının vurgulandığını hatırlatan Massrali, “Bir Avrupa ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalışmalarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artırılmasına yönelik” dedi.