AB: ABD'nin UCM'ye yaptırımları kabul edilemez

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) hedef alan yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, ABD yönetiminden kararını geri almasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD yönetiminin Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturdukları gerekçesiyle UCM Başsavcısı ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım kararı hakkında açıklama yaptı.

UCM'nin "dünyanın en korkunç suçlarının kurbanları için adalet aradığını" belirten Borrell, mahkemenin bağımsız ve tarafsız çalıştığını vurguladı.

Borrell, "ABD yönetiminin UCM Başsavcısı dahil iki mahkeme üyesi hakkında açıkladığı yaptırımlar, mahkemenin soruşturmalarıyla yasal işlemlerini engellemeye kalkışan kabul edilemez ve eşi görülmemiş tedbirlerdir. UCM, dış müdahaleler olmadan, bağımsız ve tarafsızca çalışabilmelidir. ABD, pozisyonunu gözden geçirmeli ve aldığı tedbirleri geri çekmelidir. Suçun cezasız kalması asla bir seçenek olmamalıdır." ifadesini kullandı.

AB'nin UCM'ye desteğini vurgulayan Borrell, "UCM'yi, adaleti ve uluslararası ceza yargılaması sistemini engellemeyi hedefleyen her girişimden kararlı şekilde koruyacağız." değerlendirrmesinde bulundu.

UCM, martta ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında bir kararname imzalayarak, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 2 Eylül'de Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturdukları gerekçesiyle UCM Başsavcısı ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.



İnsanlığa karşı savaş suçu ve soykırım işleyenlerin yargılandığı UCM, 2002'de BM anlaşması olan Roma Statüsü ile kuruldu. 123 ülke Roma Statüsü'ne imza atıp UCM'ye taraf olurken, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler UCM'ye taraf olmadı.