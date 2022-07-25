Aaron Boupendza hangi takımda? Aaron Boupendza Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?
Fenerbahçe, Aaron Boupendza’ya kancayı attı. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Katar kulübü Al Arabi’nin Gabonlu forveti Aaron Boubendza'yı kadrosuna katmak istiyor. Peki Aaron Boupendza kimdir, nereli kaç yaşında? Aaron Boupendza hangi takımlarda oynadı? İşte Aaron Boupendza'nın hayatı, kariyeri:
Aaron Salem Boupendza Pozzi (d. 7 Ağustos 1996, Moanda), santrfor mevkiinde oynayan Gabonlu millî futbolcu. El-Arabi'de forma giymektedir. Futbola ülkesinin takımlarından Mounana'da başladı. 2015 yılına kadar altyapıda oynadı. 2015'te A takıma çıktı ve forma giydiği 6 lig maçında 6 gol attı.
Aaron Salem Boupendza hangi takımda oynadı?
2016 yazında Ligue 1 takımlarından Bordeaux'ya transfer oldu ve rezerv takım olan Bordeaux B'de oynamaya başladı. 5 Ağustos 2020'de Süper Lig takımlarından Hatayspor'a transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor ile ilk maçına 26 Eylül 2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçıyla çıktı. 6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Rusya takımlarından Krasnodar, Şubat 2021'de Boupendza için Hatayspor'a resmî teklif yaptı. Kulüpler 8.1 milyon avro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı[3] ama oyuncu Hatay'da kalmak istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.