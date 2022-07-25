Aaron Boupendza hangi takımda? Aaron Boupendza Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Aaron Salem Boupendza Pozzi (d. 7 Ağustos 1996, Moanda), santrfor mevkiinde oynayan Gabonlu millî futbolcu. El-Arabi'de forma giymektedir. Futbola ülkesinin takımlarından Mounana'da başladı. 2015 yılına kadar altyapıda oynadı. 2015'te A takıma çıktı ve forma giydiği 6 lig maçında 6 gol attı.

Aaron Salem Boupendza hangi takımda oynadı?

2016 yazında Ligue 1 takımlarından Bordeaux'ya transfer oldu ve rezerv takım olan Bordeaux B'de oynamaya başladı. 5 Ağustos 2020'de Süper Lig takımlarından Hatayspor'a transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor ile ilk maçına 26 Eylül 2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçıyla çıktı. 6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Rusya takımlarından Krasnodar, Şubat 2021'de Boupendza için Hatayspor'a resmî teklif yaptı. Kulüpler 8.1 milyon avro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı[3] ama oyuncu Hatay'da kalmak istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.