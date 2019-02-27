Aaa sakallı kadınlar!

Genç kızlarda, kadınlarda tüylenme başlıbaşına bir sorun. İstenmeyen tüylenmenin genellikle ruhî bunalım, stres, gerginlik, korku, endişeden, ikinci olarak da genetik yapıdan kaynaklandığı belirtiliyor. Her iki durumun da temelinde hormon yapısının bozulması var..

Bu hormonun adı kandaki “androjen”dir. Hem erkekte hem kadında bulunur. Erkeklerde, kadınla kıyaslanmayacak kadar baskındır. Kadında androjen hormon seviyesinin yükselmesi, menapoz döneminde de oluyor, yaşlanma ile de.. Yumurtalık tümörleri de fazla androjen salgılamak suretiyle tüylenmeye yol açabiliyor.

Androjen hormonu, böbreküstü bezlerinde üretiliyor. Nadir de olsa buradaki hipofiz bezinin aşırı çalışması istenmeyen tüyleri artırıyor.

Aşırı tüylenmeye bazen çeşitli sebeplerle kullanılan danazol, anabolik steroidler, kortizon, progesteron, fenitoin, diazoksid, siklosporin, streptomisin, minoksidil gibi ilaçlar da yol açıyor. Fakat ilaçlara bağlı tüylenme genellikle kalıcı değil ve ilacın kesilmesinden sonra birkaç ay içinde tüylenme geriliyor.

Benzer durumu Münire de yaşadı

Kadınlarda sakallanmanın milliyetten genlere ve hormonlara kadar çeşitli sebepleri var. En yaygın olanı Polikistik Over Sendromu PKOS'dur. PKOS'lu kadınlar, yüz kıllarının büyümesine sebep olabilen testosteron seviyelerine sahip.. İngiltere'den Harnaam Kaur böyle bir kadın.

39 yaşındaki Amerikalı Rose Geil'e 13 yaşındayken polikistik over sendromu teşhisi kondu. Her ikisi de bir süre sonra sakal traşı olmaktan bıkıp, Allah'dan gelen takdire razı olup sakal koyverdiler.

Baskı, şiddet altında ruhî dengesini kaybeden ve 2002 yılında gazetelerde haber olan bahtsız kızımız Münire Sat'ın da tüylenmenin de ötesinde sakallarının çıkması, bu konuda tıp literatürüne girdi.

Sivaslı Münire Sat, 1994 yılında 18 yaşında İtalya’da çalışan bir gurbetçi ile evlendirildi. Münire, sert mizaçlı bir eş yüzünden 2 yıl ailesiyle görüşemedi. Eşinden her gün dayak yiyen Münire’nin üzerine kapı kilitleniyordu. Korkunç bir hapislik hayatı süren genç kadın, sonuçta aklî dengesini kaybetti. Buna paralel olarak Münire’de aşırı tüylenme ve sakallarının çıkması başladı.

Münire, ancak 1996 yılında Türkiye’ye dönebildi. Kızını bir erkek gibi sakallı ve aklî dengesini kaybetmiş görünce ne yapacağını şaşıran anne, kızını bir daha İtalya’ya göndermedi.

“Kızım çok güzeldi. Gelinlik giyince nazar değmesinden korktuk..” diyen Sakinet Şeker, Münire’nin uzun yıllar ilaç tedavisi gördüğünü ve bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Münire Sat’ın tedavisini üstlenen hekimler, kadınlarda yumurtalıkların, böbrek üstü bezlerin, troid bezlerinin etkisi ile de bu şekilde tüylenmelere sebep olduğunu belirttiler.