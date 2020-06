AA, salgının "sessizliğine" tanıklık ettiği fotoğrafları "Karantina" albümünde topladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü hazırladı.

Salgın nedeniyle dünyanın neredeyse bütün şehirlerinde sokaklar, caddeler, meydanlar, toplu taşımalar, sahiller ve tarihi mekanlar daha önce tanıklık etmedikleri tarihi bir sessizliğe büründü. Dünyayı etkileyen bu "sessizlik" deneyimli AA foto muhabirlerinin objektiflerine yansıdı.

Salgın günlerinde sokağın ruhunu, dünyanın dört bir yanından tarihe not düşen foto muhabirlerinin mart, nisan ve mayıs aylarında çektikleri kareler, AA Yayınlarınca hazırlanan ve adeta tarihi bir belge niteliğinde olan "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünde bir araya getirildi.



AA'nın 100. yılında ulaştığı global erişimin yansıdığı albümde ilgilileri, dünyanın tüm kıtalarından, onlarca ülkenin ana meydanlarından özel karantina fotoğraflarını görme fırsatı bulacak.



Koleksiyonerler için oluşturulan 320 sayfalık özel baskı versiyonundan sonra dijital versiyonu da hazırlanacak olan kitap, internetten de kolayca sipariş edilebilecek.



- Türkiye'nin sokaklarındaki sessizlik gözler önüne seriliyor



Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan 320 sayfalık albüm, Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'dan Asya ve Pasifik'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar birçok kıta ve bölgeden fotoğraf içeriyor.



Mekanların sessizliğinin yansıdığı fotoğraflara, o ülke ve şehirlerde salgın sürecinin nasıl geçirildiğini anlatan kısa notlar da eşlik ediyor.



Türkiye'nin eşsiz manzaralarından kesitler sunulan birinci bölümde, salgın sonrası sokaklardaki hareketlilikte büyük bir düşüş yaşandığı gözler önüne seriliyor.

Metinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin virüsün yayılımını önlemek için aldığı tedbirler yer alıyor.

- Avrupa'nın "hayalete" dönüşen şehirleri AA deklanşöründe



Albümün "Avrupa" başlıklı ikinci bölümünde ise İngiltere'den London Eye, Regent Caddesi, Piccadilly Circus Metro İstasyonu ile diğer Avrupa ülkelerinden sessizliğin yansıdığı fotoğraflar bulunuyor.



Fotoğraf metinlerinde İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinin Çin'den yayılan virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geldiği hatırlatılırken salgın nedeniyle Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşanan dramın insanların hayatlarını olumsuz etkilediği, bu durumun Avrupa'nın önemli meydanlarının ve caddelerinin boşalarak birçok şehrin "hayalet şehre" dönüşmesine yol açtığı kaydedildi.



- Salgının Amerika kıtasına etkileri gün yüzüne çıktı



"Amerika" başlıklı üçüncü bölümde de ABD, Kanada, Brezilya, Peru, Şili, Ekvator, Meksika, Panama, Arjantin, Honduras, Haiti, Guetemala, Kolombiya, Küba ve Bolivya gibi ülke, şehir ve eyaletlerden fotoğraflarla salgının etkileri gün yüzüne çıkarıldı.



Fotoğrafları anlatan metinde, dünyada Kovid-19 virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başında ABD'nin geldiğine işaret edilerek, salgının en çok yayıldığı şehirlerden New York'ta her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Times Meydanı, Central Park, Brooklyn Bridge, The Metropolitan Museum of Art gibi mekanlar ve müzelerde büyük bir sessizliğin hakim olduğu, Central Park'ta sahra hastanesi kurulduğu, yılın her mevsimi yaşamın hareketli olduğu şehir ve eyaletlerde de virüsün yayılması nedeniyle insanların evlerine kapandığı anlatıldı.



Ayrıca metinde, dünyanın en büyük gücü ABD'nin sağlık sisteminin içinde bulunduğu kriz ve yapısal sorunlara da dikkat çekildi.



- Dünyanın en kalabalık şehirlerinde sessizlik hakim



"Asya ve Pasifik" adlı dördüncü bölümde ise Kovid-19'un ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinden Rusya'nın simge noktalarına kadar sessizliğe bürünen birçok bölgenin fotoğraflarına yer verildi.



Fotoğrafların hikayesinin anlatıldığı metinde, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin'in yanı sıra Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayland, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Azerbaycan, Malezya ve Rusya gibi ülkelerde virüsün yarattığı etkilere değinildi.



Pekin, Şanghay, Hong Kong, Tokyo, Delhi, Dakka, Cakarta gibi dünyanın en kalabalık şehirlerinde salgın sonrası sokak, meydan ve caddelerde eski yoğunluğun olmadığının gözlemlendiği aktarılan metinde, her yıl milyonlarca turistin akın ettiği bu şehirlerin yanı sıra Çin Seddi, Yasak Şehir, Fuji Dağı, Tac Mahal, Amber Kalesi gibi Asya'daki tarihi mekanlar ile Tokyo, Semerkand, Buhara gibi şehirlerde de büyük bir sessizlik yaşandığı belirtildi.



- İnsani dramın yaşandığı bölgelerde salgın mücadelesi



Albümün son kısmında ise savaş ve çatışmalardan yorgun düşen ve büyük insani dramların yaşandığı Orta Doğu ve Afrika'da salgının yarattığı ıssızlık, fotoğraf karelerine yansıdı.



Fotoğrafların dili olan metinde, Orta Doğu'da salgından en fazla etkilenen ülkelerin İran, İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olduğu, İsrail'in işgali altındaki Filistin'de de virüse karşı önlemlerin alınmaya çalışıldığı, İslamın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatıldığı, Hristiyanlar için önemli dini merkezlerden Kıyamet Kilisesi'nde de ayinlere ara verildiği hatırlatıldı.



Suudi Arabistan'da milyonlarca Müslümanın hac ve umre için gittiği Mekke ve Medine'de de büyük bir sessizliğin yaşandığına işaret edilen metinde, Mekke'de Kabe-i Şerif'in, Medine'de Ravza-i Mutahhara'nın salgın nedeniyle ibadete kapatıldığı, uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen ve Suriye'de virüsün yayılımının iç savaş mağduru sivilleri etkileyecek düzeyde olmadığı yönündeki açıklamalar umutlu bir tablo olarak değerlendirildi.



Metinde, Afrika ülkelerinde de virüsün giderek yayıldığına, Mısır'da virüs nedeniyle başkent Kahire, İskenderiye ve El Ariş gibi kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiğine, Arap Baharı'ndan bu yana dünyanın gözünün üzerinde olduğu Tunus, Libya ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de salgının etkilerinin sokaklara yansıdığına ve özellikle çatışmaların devam ettiği Libya'da insanların sağlığının risk altında olduğuna dikkat çekildi.