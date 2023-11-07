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Dünya AA muhabirine başsağlığı! Yahudi kölesi ABD'den büyük ikiyüzlülük
Dünya

AA muhabirine başsağlığı! Yahudi kölesi ABD'den büyük ikiyüzlülük

Yeniakit Publisher
2023-11-07 10:10:00 -
AA muhabirine başsağlığı! Yahudi kölesi ABD'den büyük ikiyüzlülük

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'a başsağlığı diledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in saldırılarında aile bireylerini kaybeden Muhammed el-Alul'a dair AA muhabirine konuştu.

Watson, "Masum Filistinlilerin hayatları korunmalıdır. Bu krizde kaybedilen her masum canın yasını tutuyoruz. Muhammed el-Alul'un acısını paylaşıyoruz." dedi.

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Gazze'de Anadolu Ajansı kameramanının ailesi öldürüldü!

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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