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Aktüel AA ile TİKA iş birliğiyle "On-line Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı’" başladı
Aktüel

AA ile TİKA iş birliğiyle "On-line Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı’" başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:48:23 -
AA ile TİKA iş birliğiyle "On-line Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı’" başladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "On-line Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı’" başladı.

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, eğitimin diplomasi alanında uzmanlaşmak isteyen gazetecilere yönelik müfredatla hazırlandığını belirtti.

İşbilir, çevrim içi eğitim programlarını ilk faz olarak değerlendirdiklerini ve gelecekte de AA’nın usta diplomasi muhabirleri ile farklı ülkelerden medya temsilcilerini buluşturmaya devam edeceğini kaydetti.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, TİKA olarak 60 ülkede faaliyet gösteren 62 ofisin yanı sıra farklı alanlardaki projeler ile çalışmalarına devam ettiklerini belirterek çevrim içi medya eğitimlerini de AA iş birliğinde sürdürdüklerini dile getirdi.

Cezayir, Çad, Filistin, Irak, Sudan, Tunus, Ürdün ve Yemen'den 32 medya temsilcisinin katıldığı programın ilk gününde AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün yanı sıra AA Orta Doğu Haberleri Editör Yardımcısı Halil Çelik ve AA Arapça Haberler Editör Yardımcısı İbrahim Kılıç eğitim verdi.

Eğitim programının ikinci gününde, AA Orta Doğu Haberleri Muhabiri Esat Fırat ve AA Orta Doğu Haberleri Başmuhabiri Haydar Karaalp deneyimlerini paylaşacak.

Program, 28 Ekim Çarşamba günü AA Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf'un vereceği dersle sona erecek.

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