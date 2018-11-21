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AA, 17. MÜSİAD EXPO'da yerini aldı

AA, MÜSİAD tarafından CNR Expo'da gerçekleştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bugün başlayan 17. MÜSİAD EXPO'da yerini aldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
AA, 17. MÜSİAD EXPO'da yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilenMÜSİAD EXPO'da stant açtı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD tarafından CNR Expo'da gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bugün başladı.

AA, etkinlik kapsamında 6. salonda açtığı stantla MÜSİAD EXPO'da yerini aldı. Katılımcıların ilgiyle ziyaret ettiği AA standında, ajansın faaliyetleri hakkında konuklara bilgi veriliyor.

Etkinlikte, AA yayınlarından yeni çıkan "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" ve "Trump ve Küresel Düzen" adlı eserler okuyucularla buluştu.

AA'nın etkin fotoğraf gücünün de anlatıldığı stantta katılımcıların fotoğraf çektirmesi için "Anadolu Ajansı Hatırası" bölümü oluşturuldu. Bu alanda ziyaretçilerin fotoğrafı çekilerek kendilerine hediye edildi.

Stant, etkinlik boyunca ziyarete açık olacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
  1. AA
  2. Müsiad

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