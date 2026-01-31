  • İSTANBUL
A101'e elektrikli kamyonet geliyor! İşte 220 bin TL'ye elektrikli kamyonet

A101'e elektrikli kamyonet geliyor! İşte 220 bin TL'ye elektrikli kamyonet

A101 market zinciri, 5 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni "Aldın Aldın" kataloğuyla otomotiv dünyasına hızlı bir giriş yapıyor. Özellikle Volta markasının elektrikli kamyoneti, uygun fiyatı ve taşıma kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

A101, teknoloji ve ev ihtiyaçlarının yanına şimdi de elektrikli ulaşım araçlarını ekliyor. Kataloğun en dikkat çeken parçası olan Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet, 219.990 TL'lik fiyatıyla satışa sunuluyor. Şehir içi taşımacılık ve dar alanlarda kullanım için tasarlanan bu araç, 45 km/saat azami hıza ulaşabiliyor.

Yaklaşık 115 km menzil sunan kamyonet, 72V 100Ah LFP batarya yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Ayrıca 655 kg azami taşıma kapasitesi ve açılır cam tavan, Bluetooth özellikli multimedya ekran gibi donanımlarıyla hem pratik hem de konforlu bir çözüm sunuyor.

 

 

Katalogda ayrıca kapalı kasa elektrikli araç arayanlar için Volta EV1 229.990 TL'den, iki teker tutkunları için ise APEC 49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL ve Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL'den yerini alıyor. Seçili kredi kartlarına 6 taksit imkanıyla sunulan bu araçlar, ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyenler için önemli bir alternatif haline gelmiş durumda.

 

