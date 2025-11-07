A101’de telefon yarışı başlıyor! Galaxy S25 FE ve iPhone 14 listede

Merakla beklenen A101 ekstra aktüel ürünleri duyurdu. Yeni A101 kataloğu, teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek akıllı telefon fırsatları sunuyor. Bu modellere gelin yakından bakalım

A101 kataloğu ile Samsung telefonlar geliyor

Bu haftanın A101 Ekstra fırsatları arasında iki önemli Samsung modeli öne çıkıyor. İlk ürün, Samsung’un yeni nesil fiyat-performans telefonu Galaxy S25 FE oldu. Bu cihaz, teknoloji severler için güçlü özellikler vadediyor.

Samsung Galaxy S25 FE özellikleri ve fiyatı

6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olan Galaxy S25 FE, gücünü Exynos 2400 yonga setinden alıyor. Telefon, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor. Kamera tarafında ise 50MP ana kamera, 12MP ve 8MP yardımcı sensörler bulunuyor. Ön kamerası 12MP olan cihaz, 45W hızlı şarj destekli 4900mAh bataryaya sahip. Bu modelin fiyatı 35.999 TL olarak belirlendi.

Samsung Galaxy S21 FE yeniden raflarda

Katalogdaki diğer dikkat çeken telefon ise Snapdragon işlemcili Samsung Galaxy S21 FE oldu. 6.4 inç ekranı bulunan cihaz, Snapdragon 888 yonga seti kullanıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama sunan modelin fiyatı 16.999 TL olarak açıklandı. Bu model, 12MP+12MP+8MP arka kamera kurulumu ve 32MP ön kamerasıyla geliyor.

Ayrıca iPhone 14 512 GB modeli A101’de 52.899 TL gibi oldukça uygun fiyata raflardaki yerini alacak. Kasım ayında hem iOS hem de Android sevenler A101’in bu kampanyası ile bütçelerini koruyabilecek gibi görünüyor.

Diğer A101 Ekstra ürünleri

Katalogda sadece telefonlar yok. Akıllı televizyonlardan robot süpürgelere, ısıtıcılardan çeşitli elektrikli ev aletlerine kadar birçok ürün de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, interkom uyumlu motosiklet kaskları da A101 Ekstra fırsatları arasında yer alıyor.