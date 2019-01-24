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A101 24 Ocak perşembe indirimli aktüel ürünler satışa çıktı! | A101 24 ocak indirimli aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bugün satışa çıktı. 24 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101’de haftanın fırsatları arasında Elton EL43DLK010 43 full hd uydu alıcılı led 1.499 TL, Lenovo Tab7 essential tablet 399 TL, alcatel 2003G cep telefonu 329 TL, Fantom DC2000 toz torbalı süpürge 259 TL, Sunny marka diva saç kurutma makinesi 49.95 TL, kiwi marka KCM-7510 elektrikli cezve 29.95 TL, Piranha PVC 4004 araç tipi el süpürgesi 44.95 TL, tek kişilik lastikli penye çarşaf 16.95 TL fiyatı ile yer alıyor.4 katlı dekoratif metal kitaplık, devrilme önleyici ve duvara monte aparatı ile beraber 199.95 TL’den, kalorifer kurutmalık 9.95 TL’den, klozet fırçası 4.95 TL’den, duş seti 14.95 TL’den, orta bot güveç tenceresi 14.95 TL’den, 6’lı güveç seti 8.50 TL’den, Taboo ardavuz taş sunum tepsisi çeşitleri 19.95 TL ve 24.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:36
A101 24 Ocak perşembe indirimli aktüel ürünler satışa çıktı! | A101 24 ocak indirimli aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bugün satışa çıktı. 24 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101’de haftanın fırsatları arasında Elton EL43DLK010 43 full hd uydu alıcılı led 1.499 TL, Lenovo Tab7 essential tablet 399 TL, alcatel 2003G cep telefonu 329 TL, Fantom DC2000 toz torbalı süpürge 259 TL, Sunny marka diva saç kurutma makinesi 49.95 TL, kiwi marka KCM-7510 elektrikli cezve 29.95 TL, Piranha PVC 4004 araç tipi el süpürgesi 44.95 TL, tek kişilik lastikli penye çarşaf 16.95 TL fiyatı ile yer alıyor.4 katlı dekoratif metal kitaplık, devrilme önleyici ve duvara monte aparatı ile beraber 199.95 TL’den, kalorifer kurutmalık 9.95 TL’den, klozet fırçası 4.95 TL’den, duş seti 14.95 TL’den, orta bot güveç tenceresi 14.95 TL’den, 6’lı güveç seti 8.50 TL’den, Taboo ardavuz taş sunum tepsisi çeşitleri 19.95 TL ve 24.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

A101 24 Ocak perşembe indirimli aktüel ürünler

A101 hakkında

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:36
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