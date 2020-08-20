Bim, Şok gibi indirim konsepti ile müşterilerine hizmet veren marketlerden biri de A101’dir. A101 Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce mağazasıyla ucuz ve kaliteli alışverişi vadediyor. 2008 yılında açılan A101 attığı adımlar, müşteri memnuniyetiyle 81 ilde mağaza açtı. A101'in kampanyalı ürünlerini öğrenmek isteyenler sık sık "Bu hafta hangi ürünler indirimli A101" konusunu araştırıyor. A101 aktüel ürün listesi.

A101 kimin? A101 ne zaman açıldı?

A101 2008 yılında açıldı. A101'in ilk marketi 28 Nisan 2008'de açıldı. A101’in Türkiye’nin 81 ili ve her ilçesine mağazası bulunuyor. A101’in toplam 9 bin marketi bulunuyor. Kaliteli ve ucuz ürünleri müşterisiyle buluşturan A101 aynı zamanda istihdam açısından da ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

A101 mağazalar

Türkiye’nin dört bir yanında gittiğiniz her il ve ilçede bir A101 mağazasıyla karşılaşmanız mümkün. Ayrıca A101 online satış da yapıyor.

A101 hangi illerde var? | A101 mağaza sayısı

A101 ürünlerini takip edenler gidecekleri tüm il ve ilçelerde A101 bulunup bulunmadığını araştırıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi A101’in 81 ilde toplam 9000 marketi bulunuyor.

A101 kampanya | A101 Aktüel

A101 katalog | A101 müşterilerine kaliteli ürünlerinin yanı sıra ekonomik ürünler de sunmayı hedefleyen mağazalardan biridir. A101’de her hafta belli ürünlerde indirim ve kampanyalar yapılıyor. Ayrıca haftada bir aktüel kataloğu açıklanıyor. Söz konusu bu kataloglarda belirlenen konsepte uygun ürünler piyasa fiyatının çok daha altına satılıyor. Kimi hafta konsept piknik-kamp oluyor, kimi hafta dikiş-nakış. Her hafta belirlenen onlarca ürün uygun rakamlara müşteriyle buluşturuluyor. A101 aktüel ürünlerine ve indirim kataloğuna ulaşmak için a101.com.tr adresine giriş yapmalısınız.

A101 iade | A101 değişim

A101 mağazalarından ya da online market üzerinden yaptığınız alışverişlerde iade ve değişim hakkınız bulunuyor. Mağazadan aldığınız ürünleri A101 marketlerinden değişim iade işlemlerini yapabilirsiniz. Online olarak aldığınız ürünler içinse siteye giriş yapıp hesabım kısmından işlem yapabilirsiniz.

A101 online alışveriş

Pek çok market pandemi döneminde online alışveriş sistemine geçti. A101’de online market hizmetiyle müşterilerine hizmet sunuyor. A101 online alışveriş için a101.com.tr adresine gidebilirsiniz. Arzu ederseniz mobil cihazlarınıza A101 uygulamasını indirerek alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

A101 uygulama indir

A101 uygulamasını indirip hesap oluşturarak hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Play Store ve App Store’den A101 uygulamasını aratıp indirebilirsiniz. A101 uygulamasını indirmek için ücret ödemenize gere yok.

A101 alışveriş eve geliyor mu?

A101’den online alışveriş yaptığınızda ürünlerinizin kapınıza kadar teslim ediliyor. Pandemi sürecinde ise alışverişinizin temassız olarak teslim ediliyor.

A101 kapıda ödeme var mı?

A101 online alışveriş tamamlamak için ödeme yapmanız gerekiyor. A101 online alışveriş için müşterilerine kredi kartı ve banka kartıyla ödeme kolaylığı sağlıyor. A101 market alışverişinizi online ya da EFT/Havale şeklinde ödemeniz mümkün değil.

A101 getirme ücreti

A101’den yapacağınız online market alışverişinde getirme ücreti uygulanıyor. Ancak 150 lira ve üzeri alışverişlerde getirme ücreti mevcut değil.

A101 taksitli cep telefonu

A101 internet sitesi üzerinden telefon ve elektronik alışverişi yapmanız mümkün. A101’den telefon alacak olanlar taksit yapılıp yapılmadığını merak ediyor. A101 internet sitesinde pek çok üründe taksit seçeneği karşınıza çıkacaktır. Taksit seçeneklerini öğrenmek için incelediğiniz ürünlerinin detay kısımlarına göz atmalısınız.

A101 iletişim | A101 telefon numarası

A101 müşterileri yaşadıkları sorunları genel merkeze iletmek için A101 telefon numarası, iletiş bilgilerini araştırıyor. A101’e 0850 808 2 101 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.