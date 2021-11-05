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Kadın - Aile A vitamini eksikliği kulak enfeksiyonunu tetikler mi? A vitamini faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

A vitamini eksikliği kulak enfeksiyonunu tetikler mi? A vitamini faydaları nelerdir?

Vitaminler vücutta birçok reaksiyonu katalize eden bileşikler olup, hayati fonksiyonlar için mutlaka gereklidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:57:00 - 2021-11-05 12:03:48
A vitamini eksikliği kulak enfeksiyonunu tetikler mi? A vitamini faydaları nelerdir?

Vitaminler vücutta birçok reaksiyonu katalize eden bileşikler olup, hayati fonksiyonlar için mutlaka gereklidir. A vitamini, karaciğerde depolanan ve yağda çözünen bir vitamin türüdür.

A Vitaminin faydaları nelerdir?

-A vitamininin kulak enfeksiyonlarına karşı korur

-A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur.

-Göz retinasında renk veren pigmentleri ürettiği için aynı zamanda retinol olarak da bilinir. 

-A vitamini, özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar.

-Sağlıklı hamilelik ve hamilelik sonrası anne sütü ile emzirmede büyük rol oynar.

-Antioksidanlar hücreleri serbest radikal adı verilen maddelerin neden olduğu hasarlardan korur.

-Beta-karoten içeren gıda kaynaklarının tüketilmesi kanser riskini azaltabilir.

A Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?

Vücudun A vitamini de dahil olmak üzere diğer önemli vitaminler için de günlük ihtiyacını elde etmenin en iyi yolu çok çeşitli meyve, sebze, takviye edilmiş süt ürünleri, kuru fasulye gibi baklagiller, mercimek ve kepekli tahıllar ile beslenmektir.

A Vitamini alabalık, beyaz peynir, ciğer, kral uskumru, morina ciğeri yağı, somon, tavuk ciğeri, tereyağı, yumurta sarısı, yağlı süt, peynir, krema, böbrek, pisi balığı ve balık yağı gibi hayvansal gıdalardan elde edilir. 

Provitamin A ise balkabağı, brokoli, havuç, ıspanak, kara lahana, karahindiba yeşillikleri, kırmızı biber, lahana, maydanoz, pazı, brüksel lahanası, tatlı patates, portakal gibi sarı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.

 

 

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