A vitamini eksikliği çocuklarda gözleri nasıl etkiliyor? A Vitamini içeren yiyecekler
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. A vitamini içeren besinler neler?
A vitamini ne işe yarar?
A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Göz retinasında renk veren pigmentleri ürettiği için aynı zamanda retinol olarak da bilinir. A vitamini, özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar.
Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını dile getirdi.
A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Ömer Takeş, şu bilgileri verdi: "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur.
Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz. C vitamini siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğanda bulunur. D vitamini özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır."
A vitamini en çok hangi besinde var?
İçerisinde yüksek miktarda A vitamini barındıran yiyecekler
- Katı Yumurta
- Tereyağ
- Keçi Peynir
- Balkabağı (Pişmiş)
- Kavun
- Kara Lahana (Pişmiş)
- Kayısı
- Havuç (Pişmiş)
A Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? A Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
- Bağışıklık sisteminin bozulması
- Derinin kuru ve cansız olması
- Kemik ve diş hassasiyeti.
- Göz kuruluğu.
- Enfeksiyon hastalıklarına sık ve çabuk yakalanma.
- Baş dönmesi ve iştah kaybı
- Baş ve eklemlerde şiddetli ağrı
- Gece körlüğü