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"A Ticket For Your Future" programının 2. etap başvurusu başladı

Arçelik, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri, Türkiye'ye geri kazandırma hedefiyle geçen yıl başlattığı "A Ticket For Your Future" programını 2. kez gerçekleştiriyor- 16 Temmuz-2 Ağustos'ta Arçelik'in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage'da düzenlenecek program için 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:26
"A Ticket For Your Future" programının 2. etap başvurusu başladı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri, Türkiye'ye geri kazandırma hedefiyle geçen yıl başlattığı "A Ticket For Your Future" programını 2. kez hayata geçiriyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilere Türkiye’nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları için imkan yaratmaya devam ediyor.

Yaz döneminde 2. kez düzenlenecek "A Ticket For Your Future" programı için başvurular alınmaya başlandı. 1 Nisan'a kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından yapılan değerlendirme sonrası dünyanın dört bir yanında, mühendislik ve teknoloji bölümlerinden son sınıf ve lisansüstü seviyesinden okuyan Türk öğrenciler, 16 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "A Ticket For Your Future" programına davet edilecek.

Programa katılan öğrenciler Arçelik'in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage'da, alanında uzman liderlerle tanışıp yeni fikir ve projeler geliştirecek.

Geçen yıl başlatılan program ile Arçelik, yurt dışında okuyan 26 Türk öğrenciyi ağırlamış, öğrencilerden 3'ü Türkiye'ye geri dönerek Arçelik'in üretim, dijital dönüşüm ve tüketici eğitimleri gibi ekiplerinde işe başlamıştı.

Programın bu yılki hedefi, daha çok yeteneği Arçelik'e ve Türkiye'ye kazandırmak olacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:26
  1. Arçelik

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