İran, ABD donanması yakınlarında Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

Ortadoğu ve Hint Okyanusu hattında askeri hareketlilik zirveye ulaştı. ABD’nin olası bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki istihbaratların ardından İran, stratejik bir hamleyle Rusya ve Çin’i yanına alarak denize açılıyor.

Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nu kapsayacak dev tatbikat, bölgeye konuşlanan ABD donanmasına doğrudan bir gövde gösterisi niteliği taşıyor.

İranlı yetkililer, birkaç gün içinde başlayacak olan bu ortak operasyonun bölgesel dengeleri koruma amacı taşıdığını belirtirken, Washington cephesinden tehdit dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

SAVAŞ BAKANI’NDAN "HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ" MESAJI

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, nükleer programı gerekçe göstererek İran’a yönelik sert uyarılarda bulundu.

Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelen Hegseth, diplomasinin başarısız olması durumunda askeri seçeneğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

ABD ordusunun her türlü talimatı yerine getirmek için teyakkuzda olduğunu belirten Hegseth, "Başkan’ın bizden beklediği her şeyi yapmaya hazırız" diyerek saldırı sinyali verdi.

TRUMP: DEVASA BİR ARMADA İLERLİYOR

Gerilimi körükleyen asıl açıklama ise bizzat Donald Trump’tan geldi. Sosyal medya üzerinden İran’a seslenen Trump, Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki devasa bir donanmanın yolda olduğunu duyurdu.

Venezuela’ya gönderilen filodan çok daha büyük ve şiddetli bir gücün bölgeye ulaştığını belirten Trump, Tahran yönetimine "ya anlaşma yapın ya da en kötüsüne hazır olun" çağrısında bulundu.

Bölgede sular ısınırken, Rusya ve Çin’in İran ile aynı safa geçmesi küresel bir krizin fitilini ateşlemek üzere.