Uyarı üstüne uyarı alsa da... Galatasaray Şampiyonlar Ligi listesini ne zaman vermeli?

Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek. Galatasaray açısından güncellenen UEFA listesini verme süresi de bu tarihle benzerlik gösteriyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirim süresi, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 02.00'de bitecek. Bu süre içinde UEFA listesinde değişiklik yapılabilecek. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. İlk etapta Lang ve Asprilla kiralanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın biraz daha zamanı var.
Galatasaray, 3 yeni oyuncuyu UEFA'ya bildirebilir. Kupalarda daha önce forma giymiş futbolcular listeye dahil edilebilir. Yeni eklenenlerle sayı 25'i aşarsa, aşan sayı kadar oyuncu çıkarılır (Galatasaray'da bu rakam 24). Değişikler sonrası, kulüpte veya ülkede yetişmiş toplam 8 futbolcuya yer verme kuralı devrede... Listeden 5 oyuncu gittiyse, ilave 1 oyuncu daha eklenebilir. Listeden 7 oyuncu gittiyse, ilave 2 oyuncu daha eklenebilir.
Galatasaray, sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne şu kadroyu vermişti:
Yunus Akgün Kaan Ayhan Metehan Baltacı Abdülkerim Bardakcı Uğurcan Çakır Yusuf Demir Eren Elmalı Gabriel Sara İlkay Gündoğan Günay Güvenç Mauro Icardi Ismail Jakobs Berkan Kutlu Ahmed Kutucu Mario Lemina Victor Osimhen Roland Sallai Davinson Sanchez Leroy Sane Batuhan Şen Wilfried Singo Lucas Torreira Arda Ünyay Barış Alper Yılmaz
