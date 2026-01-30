  • İSTANBUL
Gaziantep’te 8 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gaziantep’te 8 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Foto - Gaziantep’te 8 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Foto - Gaziantep’te 8 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.

Foto - Gaziantep’te 8 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

