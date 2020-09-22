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Spor A Spor’da büyük gerilim! Canlı yayını terk etti
Spor

A Spor’da büyük gerilim! Canlı yayını terk etti

A Spor’da yayınlanan Artı Futbol programında ortam gerildi. Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen Emre Bol’un sözleri sonrası Evren Turhan sinirlenip yayını terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:04:00 -
A Spor’da büyük gerilim! Canlı yayını terk etti

A Spor’da yayınlanan Artı Futbol programı Türkiye gündemine oturdu. Galatasaray ile ilgili yapılan yorumlar sonrası yayında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen Emre Bol’un Galatasaray futbolcusu Arda Turan hakkında söylediği sözler Evren Turhan’ı çileden çıkardı.

Emre Bol’un, “Arda Turan’ı ben senin gibi millet beni sevsin diye övmem. Arda, beni yarın öbür gün beni arar diye övmem. Ben burada neyse onu söylerim” sözleri ortamın gerilmesine sebep oldu.

Bu sözler üzerine Evren Turhan, Emre Bol’a ‘sen nasıl konuşuyorsun? Terbiyesizlik yapma’ diyerek sert çıktı.

Evren Turhan, ‘Beni ne zannediyorsun sen. Ben bir daha seninle aynı programa çıkmam’ dedi ve canlı yayını terk etti.

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