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Spor A Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu
Spor

A Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Stefan Kuntz oldu. TFF'den yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 16:15:00 - 2021-09-19 16:16:33
A Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "A Milli Futbol Takımı" teknik direktörlüğü görevi için "Stefan Kuntz" ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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