A Milli Takımı'n rakipleri belli oldu

A Milli Takımı'n 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye G Grubu'nda, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık ile eşleşti.

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılıyor.

Katar’da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

A-E grupları 5'li F-J grupları 6'lı olacak

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan

C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları

G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi,

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makodonya

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki defa karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek sene mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.