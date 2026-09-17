A Milli Takım’ın maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonuna Fransa karşılaşmasıyla start veriyor. A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında dünya devi Fransa’yı ağırlayacak Ay-Yıldızlı ekibin mücadelesine ilişkin tarih, saat ve yayıncı kuruluş bilgileri futbolseverlerin gündeminde. İşte A Milli Takım'ın karşılaşacağı ülkeler ve maçların oynanacağı tarihler..
UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takım'ın oynayacağı maçlarda tarih ve saatler belli oldu.
TÜRKİYE FRANSA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçı olan Türkiye - Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek olan dev mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli heyecanın yaşanacağı Türkiye - Fransa mücadelesinin TRT 1 veya TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Bizim Çocuklar'ın 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maç takvimi şu şekildedir:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa (21.45)
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (21.45)
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (21.45)
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (21.45)
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (20.00)
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (22.45)