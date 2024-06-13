A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu! “Türkiye'm”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan "Türkiye'm" isimli şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Milli Takımımız adına tescil ettirerek A Milli Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etmişti.

"Türkiye'm" şarkısı için hazırlanan klibin çekimleri Beykoz Kundura'da ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Kamera önünde 400, kamera arkasında 150 kişinin görev aldığı klip toplam 50 saate yakın süren titiz bir çalışmanın ürünü oldu" ifadelerine yer verildi.