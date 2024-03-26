A Milli Takım'ın EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oldu
Yunanistan'ı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup eden Gürcistan, EURO 2024 grubundaki son rakibimiz oldu.
EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup eden Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.
Millilerimiz, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.
ZAFER SONRASI GÜRCİSTAN TARAFTARI SAHAYA GİRDİ
Tarihlerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamaya hak kazanan Gürcistan'da taraftarlar son düdüğün ardından sahaya girerek futbolcularla birlikte büyük sevinç yaşadı.
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