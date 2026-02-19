A Milli Takım’ın eski teknik direktörü hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızı ve Bursaspor'u çalıştıran 85 yaşındaki teknik adam Sepp Piontek, hayatını kaybetti.

Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı.

Piontek, 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

111 maçta görev alan Piontek, 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.

 

'DANİMARKA DİNAMİTİ'

Danimarka futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Piontek için 'Danimarka Dinamiti' lakabı takılmıştı. Danimarka futboluna 1980'lerde atak ve dinamik futbol oynatmasından dolayı bu lakap kendisi için söyleniyordu. Danimarka; Michael Laudrup, Jesper Olsen ve Frank Arnesen gibi Hollanda'da geçmişi olan yıldızlara sahipti.

