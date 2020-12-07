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Spor A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu
Spor

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:03:00 -
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu

İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

 

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein

 

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