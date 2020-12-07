A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları
A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan
B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan
E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya
F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta
I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein