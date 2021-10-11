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Spor A Milli Takımımız son dakika golüyle güldü
Spor

A Milli Takımımız son dakika golüyle güldü

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı son saniye golüyle 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 23:54:00 -
A Milli Takımımız son dakika golüyle güldü

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde Millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandık.

Son saniyede kazandık

Letonya'yı öne geçiren golü 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Serdar Dursun, 75. dakikada beraberlik golünü attı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 90+9'da Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Şans devam ediyor

Gruptaki puanımızı 15 oldu ve Katar'a gitme şansımızı devam ettirdi. Letonya ise 5 puanda kaldı.

Milli Takımımız, gruptaki 9. maçında Cebelitarık ile İstanbul'da, son maçında ise Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

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